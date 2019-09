Fuentes gremiales y empresarias consultadas por este medio, vienen manifestando reiteradamente que, de cara a un eventual cambio de signo político luego de las elecciones generales del mes de octubre, existe preocupación por la forma en que un eventual gobierno de Alberto Fernández abordará no sólo la cuestión militar en particular sino la actividad marítima y fluvial en particular. “El equipo de gestión del candidato no ha establecido contacto con ningún referente del sector, tampoco las principales espadas del Frente de Todos parecen preocupadas por este tipo de cuestiones, simplemente por ahora no les interesa dar a conocer sus ideas y los antecedentes de la última gestión de la subsecretaria del área han sido cuando menos, pésimos”, sostienen los marítimos.