“El pronóstico esa tarde no fue bueno. Según el doctor la nube de Felix había crecido bastante, y eso no iba a tener solución ya que, según me explicó, el tejido de la córnea no se regenera. Al salir yo lloraba, y Felix le echaba una última mirada al ojo nublado de Magritte. Una semana después, entre gota y gota de colirio medicado, con Félix nos pusimos a modelar porcelana fría. Me pidió ayuda para concretar un proyecto especial. Quería hacer su versión del ojo del artista. La hicimos y, al terminarla, me miró a los ojos y me dijo ‘ya está’", indicó.