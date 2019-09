“Esperé al 25 de mayo de aquel año, porque desde la Casa Rosada me dijeron que el presidente tenía los dos bastones, y que quizás lo usaba en esa fecha patria. No lo hizo, y entonces llamé a Anita, la secretaria de Mauricio. Le dije que si él no lo iba a usar, yo me debía a la gente que había trabajado en el tema. Al día siguiente me lo mandaron. Cuando vino Alicia se lo mostré”.