"A mí no me violó La Cámpora ni el kirchnerismo, sino un tipo tenía mucho poder", señaló Otero con relación a Carrasco y, en declaraciones radiales, reconoció estar "sorprendida" por el fallo de la Justicia. "Yo pensaba que violación era en la calle, en un descampado, de un desconocido, y no me entraba en la cabeza que una relación consentida pudiera tener una violación".