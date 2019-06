"Luego me expresó que como Presidente no había querido influir sobre su partido pero si su opinión le fuera requerida como miembro, diría que la Democracia Cristiana no podía votar por el marxismo". El canciller De Pablo leyó el texto de la conversación en Nueva York, mientras participaba de la apertura de las Sesiones Ordinarias de las Naciones Unidas. El final del cable "exclusivo" sostenía que "el Presidente me deja la impresión de un hombre agobiado por una preocupación y creo que está implícita su opinión de que la elección del doctor Allende será un hecho cierto".