¿Tienes diabetes? Estos errores en tu alimentación pueden afectar tu glucosa

Una dieta mal equilibrada, el exceso de productos “sin azúcar” y hasta saltarse comidas pueden provocar descontrol

La diabetes es una de las enfermedades crónicas más comunes en el mundo y mantener bajo control los niveles de glucosa depende, en gran medida, de la alimentación diaria.

Sin embargo, especialistas advierten que muchas personas cometen errores en su dieta al intentar “comer saludable”, lo que puede terminar afectando su salud metabólica.

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Aunque evitar el consumo excesivo de azúcar es importante, una dieta para personas con diabetes requiere mucho más que eliminar postres o refrescos. El equilibrio nutricional, el control de porciones y la selección adecuada de alimentos son factores fundamentales para evitar picos de glucosa y prevenir complicaciones cardiovasculares.

Eliminar todos los carbohidratos puede ser contraproducente

Uno de los errores más frecuentes es pensar que los carbohidratos deben desaparecer completamente de la alimentación. Este nutriente es una de las principales fuentes de energía para el cuerpo y no todos afectan de la misma forma el azúcar en sangre.

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Una alimentación equilibrada y el control de porciones son fundamentales para mantener estables los niveles de glucosa y prevenir complicaciones en personas con diabetes

Los especialistas recomiendan optar por carbohidratos complejos y de absorción lenta, presentes en alimentos como avena, arroz integral, legumbres, frutas y verduras. Estos productos ayudan a mantener niveles de glucosa más estables gracias a su contenido de fibra.

En cambio, eliminar totalmente los carbohidratos puede provocar fatiga, desbalances nutricionales y dificultades para mantener una dieta sostenible a largo plazo.

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Los productos “sin azúcar” no siempre son saludables

Otro error común es consumir en exceso alimentos etiquetados como “sin azúcar” o “aptos para diabéticos”. Aunque estos productos reducen o eliminan ciertos azúcares añadidos, muchos contienen harinas refinadas, grasas saturadas o sodio en cantidades elevadas.

Expertos recomiendan revisar las etiquetas nutricionales y no asumir que un alimento es completamente saludable solo por su publicidad. Además, moderar las porciones sigue siendo indispensable, incluso con productos especiales para personas con diabetes.

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Saltarse comidas altera la glucosa

Omitir comidas, especialmente el desayuno, también puede perjudicar el control glucémico. Pasar muchas horas sin comer puede generar episodios de hipoglucemia y posteriormente provocar aumentos bruscos de azúcar cuando la persona vuelve a alimentarse.

Mantener horarios regulares y distribuir adecuadamente los alimentos durante el día ayuda a evitar estos cambios repentinos en la glucosa.

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El exceso de fruta y jugos también influye

Aunque las frutas son parte de una alimentación saludable, consumirlas en exceso o en forma de jugo puede elevar rápidamente el azúcar en sangre debido a la concentración de azúcares naturales y la pérdida de fibra.

Los especialistas recomiendan preferir frutas enteras y controlar las cantidades. Entre las opciones con menor índice glucémico destacan:

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Manzana

Pera

Fresas

Moras

Arándanos

Además, se aconseja evitar jugos industrializados y limitar las bebidas azucaradas.

Una alimentación equilibrada y el control de porciones son fundamentales para mantener estables los niveles de glucosa y prevenir complicaciones en personas con diabetes

Grasas y sal: un riesgo silencioso

Las personas con diabetes tienen mayor riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares, por lo que el consumo excesivo de grasas saturadas y sodio puede agravar su estado de salud.

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Reducir embutidos, frituras y alimentos ultraprocesados forma parte de las principales recomendaciones médicas. En su lugar, se sugiere cocinar con aceites saludables, como el de oliva, y priorizar proteínas magras y pescado.

La hidratación también es importante

Otro aspecto que suele pasar desapercibido es la hidratación. El agua ayuda al organismo a regular diversas funciones, incluido el control de la glucosa.

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Por ello, los expertos aconsejan priorizar el consumo de agua natural, infusiones sin azúcar o agua mineral y evitar refrescos, bebidas energéticas y jugos con azúcares añadidos.

Una dieta equilibrada puede marcar la diferencia

Controlar la diabetes no significa someterse a restricciones extremas, sino aprender a mantener hábitos alimenticios saludables y sostenibles. Una dieta equilibrada, acompañada de actividad física y seguimiento médico, puede ayudar a mantener estable la glucosa y reducir el riesgo de complicaciones a largo plazo.

Ante cualquier duda, especialistas recomiendan acudir con un nutriólogo o médico endocrinólogo para diseñar un plan de alimentación personalizado acorde con las necesidades de cada paciente.