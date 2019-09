Su actividad causó recelos en algunos de los embajadores. Por ejemplo en William Dodd, representante de Franklin Roosevelt (1933-1937), que llegó a decir que Labougle tenía "mentalidad fascista". Aquel que haya leído sus memorias sabe que no fue así, que no existió la más mínima señal de afinidad, ni al nazismo como al fascismo. Es más: en una ocasión lo reconvino al general Juan Pistarini (más tarde ministro del presidente Juan Domingo Perón) luego de observar una noche en la Ópera, de la Unter den Linden (Bajo los Tilos), que hizo el saludo nazi con su mano derecha. Así me lo relató su hija Delia Labougle años más tarde. Al respecto, Labougle escribió: "Hace poco, en una reunión social, una princesa muy partidaria del nazismo me preguntó ingenuamente, en presencia de (Heinrich) Himmler y (Viktor) Lutze, jefe de las S.A., por qué no saludaba a la usanza nazi. Los mencionados no me dieron tiempo de contestar. Ambos le expresaron que no era necesario, que me sabían un excelente amigo de Alemania y que ello bastaba".