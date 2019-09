— No. No sé si no creen, si no quieren creer, si no conocen. Pero después de que pasó esto, que se hizo más público, me di cuenta de que no soy la única. Que somos bastantes los que estamos así. Muchos médicos dicen: "Ya se te va a pasar, es un ratito, es porque consumiste algo, es porque no dormiste". Imaginate también la incertidumbre de la familia. Porque no era solamente yo, había que contenerme a mí, contener a mis hijos, contener a mis padres, contener a todos.