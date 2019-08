— Esa fue una de mis primeras obras que, digamos, subió la vara. Fue la más importante porque hizo como un quiebre en la carrera. Me acuerdo que fue en el Mundial de Sudáfrica, ahí con la delegación municipal de 3 de Febrero me habían llamado para pintar un pequeño homenaje a Carlitos el día que le metió dos goles a México. Se me ocurrió la idea de preguntar, casi como quien no quiere la cosa, cuál fue el edificio donde nació. Me señalaron uno que tenía características espectaculares: pintar ahí un Carlitos de 4 o 5 pisos requería solamente un poco más de pintura y una grúa. Cuando me facilitaron una grúa de la municipalidad lo pude pintar y fue un golazo. Fue impresionante ver cómo la gente iba, lo adoraban, lo bendecían. Estaba justo al lado de un potrero, así que los chicos estaban como locos, tuvo un montón de notas eso me ayudó a visibilizar un poquito más mi actividad.