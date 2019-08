Perón respondió poco después en la apertura del Congreso Agrario. "Los problemas de divisas, agitados políticamente, son totalmente ficticios. Dicen que el peso vale poco, pero a mí qué me importa que valga poco el peso con relación al dólar o a la libra esterlina si acá yo no compro ni vendo nada en esas monedas… y para el comercio internacional empleamos trigo y carne, que no se desvaloriza en todos los tiempos", dijo. Y describió cómo los dueños de la tierra gastaban los dólares que recibían en viajes suntuosos a Europa y no invertían en maquinaria para el campo.