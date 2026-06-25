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Técnico de Escocia se resignó a la eliminación del Mundial 2026, pese a mantener opciones: “Nos vamos a casa”

Steve Clarke lamentó la goleada ante Brasil por 3-0 en Nueva York, donde el equipo perdió su segundo partido en el campeonato y terminó con tres puntos en el grupo C

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El técnico de Escocia, Steve Clarke, terminó la fase de grupos del Mundial 2026 con una victoria y dos derrotas - crédito Paul Childs/REUTERS
El técnico de Escocia, Steve Clarke, terminó la fase de grupos del Mundial 2026 con una victoria y dos derrotas - crédito Paul Childs/REUTERS

Escocia no tuvo el mejor regreso a la Copa del Mundo, después de su actuación en 1998, porque perdió dos de los tres partidos en el grupo C y los aficionados se vieron decepcionados, pese a las expectativas generadas por el nivel del plantel y el buen inicio.

El técnico Steve Clarke también reveló su frustración y afirmó que se siente eliminado, pues luego de la goleada 3-0 ante Brasil en Nueva York, no ve otro camino que empacar maletas y despedirse del Mundial 2026, pese a que los británicos aún mantienen una mínima posibilidad.

De hecho, los escoceses deben esperar hasta el final de la fase de grupos para saber su destino, pues les ayudan los tres puntos sumados contra Haití, pero lo que juega en contra es la diferencia de gol, debido a la caída frente a la Canarinha.

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“Nos lo pusimos difícil nosotros mismos”

Aunque no contaba con una plantilla con figuras reconocidas ni un proceso exitoso, en comparación con el de Marruecos, el Ejército de Tartán llegó a la Copa del Mundo con la ilusión de pelear por el cupo a dieciseisavos como segundo o uno de los mejores terceros.

Sin embargo, la decepción se apoderó de Escocia y así lo hizo ver el técnico Steve Clarke, al mencionar en rueda de prensa que “nos lo pusimos difícil nosotros mismos, eso es todo. Les regalamos los goles, les dimos el partido que querían”, pero destacó que “fue increíble el esfuerzo que hicieron los jugadores, los que jugaron los 90 minutos con ese calor y humedad estuvieron sobresalientes, pero tenemos que ser mejores si queremos competir a este nivel”.

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El técnico de Escocia, Steve Clarke, junto con sus jugadores saludando a los aficionados en el estadio de Nueva York - crédito Paul Childs/REUTERS
El técnico de Escocia, Steve Clarke, junto con sus jugadores saludando a los aficionados en el estadio de Nueva York - crédito Paul Childs/REUTERS

“En los primeros cuatro o cinco minutos movimos bien el balón y luego cometimos un error. No puedes hacer eso a este nivel porque te pone a contracorriente y se convierte en una noche muy larga”, agregó el entrenador de los británicos, sobre hechos como el primer gol, obra de Vinícius Junior, por un mal pase en defensa.

Steve Clarke afirmó: “seguro que creo que nos vamos a casa. Solo Escocia puede tener un primer partido ganable y luego enfrentarse al número cinco y al número seis del mundo”, pues Escocia perdió 1-0 con Marruecos, que pudo aumentar el marcador, y luego 3-0 frente a Brasil.

Para Escocia, el Mundial 2026 terminó en la fase de grupos y ven pocas posibilidades de avanzar a dieciseisavos - crédito Paul Childs/REUTERS
Para Escocia, el Mundial 2026 terminó en la fase de grupos y ven pocas posibilidades de avanzar a dieciseisavos - crédito Paul Childs/REUTERS

De esta manera, se termina otro torneo para uno de los mejores procesos en la historia del seleccionado, pues el técnico llevó a la escuadra a las Eurocopas de 2020 y 2024, además de volver a la Copa del Mundo luego de 28 años de ausencia, pero sin buenos resultados en los tres torneos.

Las opciones de Escocia

Los escoceses aún juegan la última carta en el Mundial 2026 y es ser uno de los ocho mejores terceros, los cuales se definirán por puntaje y la diferencia de gol como primer ítem de desempate, allí debe esperar a lo que hagan el resto de rivales en los otros grupos.

En este momento, Escocia es la cuarta mejor tercera en la Copa de la FIFA con tres puntos y diferencia de -1, por debajo de Ecuador y Bosnia Herzegovina, que avanzaron con cuatro unidades, y de Corea del Sur, la cual terminó con tres puntos en el grupo A por su caída 1-0 frente a Sudáfrica.

Previo a los partidos del grupo D y F el 25 de junio, Escocia necesita 10 resultados para clasificar como mejor tercera en el Mundial 2026 - crédito Paul Childs/REUTERS
Previo a los partidos del grupo D y F el 25 de junio, Escocia necesita 10 resultados para clasificar como mejor tercera en el Mundial 2026 - crédito Paul Childs/REUTERS

Estos son los resultados que ayudarán a Escocia para clasificar:

  • Derrota de Paraguay ante Australia en el grupo D
  • Derrota de Suecia ante Japón por cuatro goles o más en el grupo F
  • Derrota de Irán contra Egipto en el grupo G
  • Derrota de Uruguay ante España en el grupo H
  • Un ganador entre Cabo Verde y Arabia Saudita en el grupo H
  • Empate entre Senegal e Irak por el grupo I
  • Derrota de Argelia por dos goles o más ante Austria o caída de los europeos por más de cuatro anotaciones en el grupo J
  • Empate de República Democrática del Congo ante Uzbekistán en el grupo K
  • Derrota de Croacia contra Ghana en el grupo L

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