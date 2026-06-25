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Trenes Argentinos anunció un nuevo servicio de larga distancia entre Retiro y Junín: cómo operará

Tendrá la opción primera clase y pullman. Habrá paradas en José C. Paz, Pilar, Manzanares y Dr. Cabred

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Las formaciones de Trenes Argentinos entre Retiro y Junín cuentan con aire acondicionado, baños y coche comedor
Las formaciones de Trenes Argentinos entre Retiro y Junín cuentan con aire acondicionado, baños y coche comedor

Trenes Argentinos comenzó a ofrecer un servicio diferencial de larga distancia entre Retiro y Junín que, en su recorrido, conecta a los vecinos de José C. Paz, Pilar, Manzanares y Dr. Cabred con la Ciudad de Buenos Aires en formaciones con aire acondicionado, baños y hasta coche comedor, una combinación que lo distingue del transporte urbano convencional.

Los pasajes tienen un valor de entre 2.100 y 4.700 pesos, con variaciones según el día de la semana y la clase elegida: primera clase o pullman. Las entradas pueden adquirirse con anticipación a través del sitio web o en las boleterías de larga distancia habilitadas.

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El servicio opera con una frecuencia diaria. Desde Retiro, el tren parte a las 18:15 y completa el recorrido hacia el noroeste del conurbano en poco más de 90 minutos: llega a José C. Paz a las 19:16, a Pilar a las 19:36, a Manzanares a las 19:46 y a Dr. Cabred a las 19:53.

En el sentido inverso, el tren sale de Dr. Cabred de lunes a sábados a las 5:52. Las paradas intermedias son Manzanares a las 6:00, Pilar a las 6:10 y José C. Paz a las 6:28, con paso por Sáenz Peña a las 7:06. La llegada a la terminal porteña se produce a las 7:28. Los domingos y feriados, el horario se corre: la salida desde Dr. Cabred es a las 6:14 y el arribo a Retiro a las 7:49.

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A ese esquema se sumó recientemente una nueva parada: Cortines, localidad del partido de Luján. En el trayecto desde Buenos Aires, el tren se detiene allí a las 20:05. En el recorrido de regreso hacia Retiro, el paso por Cortines ocurre a las 5:33 de lunes a sábados y a las 5:54 los domingos.

Desde Trenes Argentinos presentaron el servicio como una alternativa para quienes deben trasladarse a trabajar o realizar trámites en la Ciudad de Buenos Aires, con la posibilidad de evitar las demoras del tránsito vehicular.

Por esta misma razón, días atrás la empresa anunció otro servicio diferencial en la Línea Sarmiento que conecta las estaciones de Once, Haedo y Moreno a través de un coche de primera clase equipado con aire acondicionado y baños, dos características que lo distinguen por completo del servicio urbano convencional que circula por el mismo corredor.

Trenes Argentinos también lanzó un servicio diferencial en la Línea Sarmiento entre Once, Haedo y Moreno con pasaje único de 2.600 pesos
Trenes Argentinos también lanzó un servicio diferencial en la Línea Sarmiento entre Once, Haedo y Moreno con pasaje único de 2.600 pesos

La prestación entró en vigencia el 17 de junio y se suma al recorrido del tren de larga distancia que une Once con Bragado. La incorporación de este diferencial busca cubrir una demanda concreta de los pasajeros del corredor oeste del Gran Buenos Aires: contar con una alternativa de traslado más cómoda y predecible frente a las opciones disponibles hasta ahora, tanto en transporte público como en vehículo particular.

El servicio opera tres días a la semana —lunes, miércoles y viernes— con horarios fijos en ambas direcciones. Desde Once, el tren parte a las 18:35, detiene su marcha en Haedo a las 19:21 y llega a Moreno a las 19:56. En sentido contrario, sale de Moreno a las 6:29, pasa por Haedo a las 7:05 y alcanza la terminal porteña a las 7:50. El trayecto completo entre los dos extremos del recorrido toma 1 hora y 21 minutos, un tiempo de desplazamiento que resulta competitivo frente a las demoras habituales del tránsito en esa zona del conurbano, especialmente en los horarios de mayor circulación.

El precio del pasaje es de 2.600 pesos para cualquier tramo, sin distinción según el punto de origen o destino del viajero. Los boletos pueden adquirirse con anticipación a través del portal de ventas online de la empresa o en las boleterías de larga distancia habilitadas en las estaciones.

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