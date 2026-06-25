México

El Aeropuerto de Tepic estrena terminal y rutas internacionales para fortalecer el turismo

La modernización del aeropuerto, con una pista ampliada y servicios innovadores como NUA Exprés, posiciona a Nayarit como destino clave en el Pacífico mexicano

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Nueva terminal incrementa la capacidad aeroportuaria de Nayarit. El sistema NUA Exprés optimiza la movilidad entre el aeropuerto y puntos turísticos. Autoridades estatales y federales respaldan el crecimiento del aeropuerto de Tepic. La ampliación facilita vuelos directos desde Estados Unidos, Canadá y Europa. Más de 91.000 pasajeros utilizaron el aeropuerto entre enero y abril de 2026. (Cortesía Gobierno de Nayarit)
Nueva terminal incrementa la capacidad aeroportuaria de Nayarit. (Cortesía Gobierno de Nayarit)

El Gobierno de Nayarit presentó oficialmente los avances de la ampliación y remodelación del Aeropuerto Internacional de Tepic – Riviera Nayarit, una obra que marca el inicio de una nueva etapa para la conectividad aérea del estado y su posicionamiento como destino estratégico en el mapa turístico nacional e internacional.

Con un avance superior al 84% en su construcción, el espacio se consolida como el proyecto de infraestructura más relevante para impulsar la economía y el desarrollo turístico de la región.La nueva terminal aeroportuaria incrementó su superficie de 2.500 a 60.000 metros cuadrados y cuenta con una pista ampliada en 40%, alcanzando casi 3 kilómetros de longitud. Esto permitirá recibir vuelos directos provenientes de Estados Unidos, Canadá y Europa, elevando la proyección internacional de Nayarit.

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Durante el evento de presentación, autoridades federales y estatales, entre ellas la Secretaria de Turismo del Gobierno de México, Josefina Rodríguez Zamora, y el gobernador de Nayarit, Miguel Ángel Navarro Quintero, destacaron la importancia de la obra.

Nueva terminal incrementa la capacidad aeroportuaria de Nayarit. El sistema NUA Exprés optimiza la movilidad entre el aeropuerto y puntos turísticos. Autoridades estatales y federales respaldan el crecimiento del aeropuerto de Tepic. La ampliación facilita vuelos directos desde Estados Unidos, Canadá y Europa. Más de 91.000 pasajeros utilizaron el aeropuerto entre enero y abril de 2026. (Cortesía Gobierno de Nayarit)
El gobernador de Nayarit, Miguel Ángel Navarro Quintero. (Cortesía Gobierno de Nayarit)

Este aeropuerto era inimaginable cuando solo teníamos rutas internas. Hoy, Nayarit tendrá capacidad para recibir hasta 4 millones de turistas al año y rutas internacionales que antes no existían”, afirmó Navarro Quintero, quien también subrayó la visión de convertir a la entidad en el “Dubái mexicano” gracias a una inversión mixta estimada en 180.000 millones de pesos en los próximos ocho años.

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Conectividad, turismo y movilidad inteligente

Actualmente, el aeropuerto opera seis rutas: tres nacionales y tres internacionales, conectando a los viajeros con destinos clave como Compostela, Tepic y la costa del Pacífico mexicano. La titular federal de Turismo remarcó que el 40% de los extranjeros que viajan a México lo hacen atraídos por la experiencia cultural y gastronómica local: “Van a llegar a un aeropuerto con todas las facilidades de transporte, a 20 minutos de la esencia de Nayarit y su cultura”, señaló Rodríguez Zamora.

En el periodo de enero a abril de 2026, el aeropuerto registró más de 91.000 pasajeros y un crecimiento notable en operaciones nacionales e internacionales, según informó el Director de Aeropuertos y Servicios Auxiliares, Cap. Carlos Manuel Merino Campos. La inversión total supera los 4.134 millones de pesos, posicionando a la terminal como una de las más modernas y competitivas del país.

Nueva terminal incrementa la capacidad aeroportuaria de Nayarit. El sistema NUA Exprés optimiza la movilidad entre el aeropuerto y puntos turísticos. Autoridades estatales y federales respaldan el crecimiento del aeropuerto de Tepic. La ampliación facilita vuelos directos desde Estados Unidos, Canadá y Europa. Más de 91.000 pasajeros utilizaron el aeropuerto entre enero y abril de 2026. (Cortesía Gobierno de Nayarit)
Autoridades estatales y federales respaldan el crecimiento del aeropuerto de Tepic. (Cortesía Gobierno de Nayarit)

Entre las novedades, se presentó el sistema de transporte terrestre NUA Exprés, diseñado para facilitar la movilidad entre el aeropuerto y los principales puntos turísticos del estado, con trayectos de aproximadamente 30 minutos entre Compostela y la terminal aérea. La demostración en tiempo real del servicio evidenció su eficiencia y capacidad para integrar la experiencia de viaje de los visitantes.

Un nodo estratégico para el desarrollo regional

El encuentro reunió a prestadores de servicios turísticos de todo el estado, con la finalidad de fortalecer alianzas y socializar el impacto del nuevo complejo aeroportuario. Hotelero, restauranteros, agencias de viajes y representantes empresariales participaron activamente, convencidos de que la transformación del aeropuerto representa una oportunidad única para dinamizar la economía y generar empleo en la región.

La apertura de rutas internacionales como Houston (United Airlines), Los Ángeles (Volaris) y la próxima conexión con Calgary (WestJet) consolidan la posición de Nayarit como destino atractivo tanto para turistas como para inversionistas.

Con la nueva terminal, el estado se prepara para recibir aeronaves de mayor capacidad y garantizar la conectividad eficiente con mercados estratégicos, reafirmando su papel como un nodo clave en el Pacífico mexicano.

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