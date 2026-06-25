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Venezolanos en Estados Unidos se apresuran a enviar ayuda a las víctimas del terremoto, pero el aeropuerto de Caracas está cerrado

Las comunidades de Florida, Texas y Utah activaron campañas para reunir dinero, medicinas y agua mientras crece la cifra de víctimas y miles de familias buscan noticias de sus parientes desaparecidos

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Venezolanos en Estados Unidos recaudan fondos y suministros para las víctimas de los terremotos que devastaron su país. (REUTERS/Gaby Oraa)
Venezolanos en Estados Unidos recaudan fondos y suministros para las víctimas de los terremotos que devastaron su país. (REUTERS/Gaby Oraa)

Los venezolanos en Estados Unidos se apresuran a organizar campañas de donación este jueves tras los devastadores terremotos que, según las autoridades, dejaron al menos 188 muertos y cientos de heridos en su país.

Oscar Torres y miles de personas más pasaron las últimas 24 horas siguiendo la avalancha de mensajes publicados en un grupo de WhatsApp que conecta a venezolanos con sus familias. Él vive en Doral, Florida, una ciudad cerca de Miami que alberga la mayor población venezolana en EEUU.

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“Esta mañana ya estaba viendo el grupo en Doral y todos están colaborando: dinero, medicinas, agua. Primero, artículos de primera necesidad”, dijo Torres, gerente de ventas que emigró a EEUU desde Venezuela en 1995. “Están hablando de hacer el primer envío lo antes posible”.

Los terremotos de magnitud 7.2 y 7.5 que sacudieron Venezuela la noche del miércoles causaron graves daños al principal aeropuerto del país, en Caracas, lo que podría dificultar la rápida llegada de ayuda humanitaria. Estos sismos fueron de los más fuertes en Venezuela en más de un siglo.

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Venezolanos en Caracas buscan refugio a cielo abierto tras los terremotos que sacudieron el país el miércoles por la noche. (EP)
Venezolanos en Caracas buscan refugio a cielo abierto tras los terremotos que sacudieron el país el miércoles por la noche. (EP)

En fotografías posteriores al sismo, se veían niños heridos, animales y civiles cubiertos de polvo y sangre siendo rescatados de entre los escombros.

Además de los fallecidos y heridos, miles de personas permanecían desaparecidas, lo que provocó que muchos familiares en Estados Unidos buscaran desesperadamente información actualizada. Más de 770.000 venezolanos viven en Estados Unidos, con grandes comunidades establecidas en Texas y Utah, además de Florida.

En el área de Houston, donde reside una gran comunidad venezolana, los residentes utilizaron grupos comunitarios de Facebook y otras redes sociales para difundir información sobre los centros de donación locales. Se necesitaban con urgencia suministros médicos y de primeros auxilios, como gasas, vendas, antisépticos, guantes desechables, mascarillas, jeringas, termómetros y tensiómetros.

Muchos de los sitios afectados se encuentran en Katy, un suburbio a unos 48 km al oeste del centro de Houston, conocido como “Katyzuela” por su alta concentración de venezolanos. Daniel Arenas, residente local, tradujo una publicación en español al inglés y la compartió el jueves en su página de Linkedin con la esperanza de que la gente de Houston se solidarizara y donara.

Caracas y Valencia quedaron entre las ciudades más golpeadas, con casas destruidas, edificios derrumbados y heridos al huir de los inmuebles. (Reuters)
Caracas y Valencia quedaron entre las ciudades más golpeadas, con casas destruidas, edificios derrumbados y heridos al huir de los inmuebles. (Reuters)

“Llegué a este país hace diez años, construí una vida aquí, pero mi corazón sigue en Venezuela”, dijo Arenas. “Es devastador lo que está sucediendo allí. No tienen los recursos para afrontar esto”.

Arenas, consultor de la industria marítima, comentó que su esposa está preocupada por su tía, quien vive en un apartamento en un rascacielos en Caracas y envió un mensaje angustiado por WhatsApp tras los terremotos.

Lloraba y gritaba, diciendo que sentía dolor, pero no sabía de dónde”, relató Arenas. “Decía que lo había perdido todo. Estaba desesperada”.

Arenas añadió que su esposa logró comunicarse con su tía posteriormente. En Florida, funcionarios locales de Doral y grupos de defensa difundieron en línea y en conferencias de prensa la necesidad de donaciones de ayuda.

Torres planeaba contribuir económicamente a estos esfuerzos. Todavía tiene tíos y primos que viven en Caracas y Valencia, otra ciudad venezolana gravemente afectada. Comentó que algunos resultaron heridos al huir de los edificios durante los terremotos.

“Sus casas quedaron destruidas y algunos edificios se derrumbaron”, dijo Torres. “Afortunadamente, no conozco a nadie que haya fallecido”.

(AP)

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