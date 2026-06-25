El presidente Bernardo Arévalo otorga la Orden Nacional Francisco Marroquín 2026 a siete docentes

Bernardo Arévalo otorgó la Orden Francisco Marroquín 2026 a siete docentes guatemaltecos durante la conmemoración del Día del Maestro. (Diario de Centroamerica)

El presidente Bernardo Arévalo otorgó la Orden Francisco Marroquín 2026 a siete docentes guatemaltecos durante la conmemoración del Día del Maestro, una distinción oficial que reconoce trayectorias de servicio en el magisterio nacional y que, según el acuerdo gubernativo leído en el acto del 23 de junio, entró en vigor de inmediato y debe publicarse en el Diario de Centroamérica.

La condecoración fue concedida a educadores de Chiquimula, Izabal, Baja Verapaz, Huehuetenango, Sololá y el departamento de Guatemala. Entre las trayectorias destacadas figuran carreras de más de 35 años, servicios de 18 años y labores sostenidas durante tres décadas en formación docente, educación bilingüe intercultural, investigación, gestión escolar y desarrollo curricular.

PUBLICIDAD

La ceremonia recordó que cada 25 de junio Guatemala conmemora el Día del Maestro en memoria de María Chinchilla Recinos, nacida en 1909 en Asunción Mita, Jutiapa. Durante el acto también se subrayó que la Orden Nacional Francisco Marroquín fue instituida por el decreto-ley 51 del 19 de junio de 1963 como símbolo de honor para educadores distinguidos.

El acuerdo oficial reconoció a siete maestros de seis departamentos

El acuerdo gubernativo 106-2026, fechado en Guatemala el 23 de junio de 2026, estableció la entrega de la orden a Augusto Leonel Sandoval Carpio, de Chiquimula; Boris Vinicio Martínez Tovar, de Izabal; Carmen Alicia Hernández Guillermo de Barrientos, de Baja Verapaz; Elmer Osvaldo Xitumul Tista, también de Baja Verapaz; Emilia Josefa Juan Lorenzo, de Huehuetenango; José Celestino Guarcas González, de Sololá; y Victoria Monzón Monroy de Toledo, del departamento de Guatemala.

PUBLICIDAD

El acuerdo leído en el acto protocolar transmitido por el canal de Gobierno, señaló que el Consejo de la Orden resolvió otorgar la condecoración a los educadores propuestos por la Comisión Calificadora y Seleccionadora nombrada por la ministra de Educación mediante el acuerdo ministerial 1.961-2026 del 28 de abril de 2026.

En nombre de los condecorados, Victoria Monzón Monroy agradeció el reconocimiento y afirmó que el trabajo docente no se ejerce con la expectativa de recibir premios. “Entramos con el corazón en las manos, nos entregamos en todo lo que la vida nos pedía”, dijo al dirigirse a los asistentes, y añadió que el galardón representa “un grato reconocimiento a nuestra entrega apasionada en el magisterio”.

PUBLICIDAD

La docente también relató que, aunque ya está jubilada, dedica dos días por semana al Instituto Belén, donde atiende a estudiantes de quinto bachillerato y sexto magisterio. En su intervención citó a Gabriela Mistral y a José Martí para definir la enseñanza como una vocación que se confirma en el ejercicio cotidiano frente a alumnos de distintas edades.

Bernardo Arévalo otorgó la Orden Francisco Marroquín 2026 a siete docentes guatemaltecos durante la conmemoración del Día del Maestro. (Diario de Centroamerica)

El Gobierno vinculó la orden con el rescate de la educación pública

La ministra de Educación Anabella Giracca definió la Orden Nacional Francisco Marroquín como el más alto reconocimiento que entrega el Estado a quienes han dedicado su vida a educar. En su discurso, sostuvo que el acto forma parte de “un esfuerzo mayor” y lo describió como un proceso de unidad nacional para rescatar la educación de Guatemala.

PUBLICIDAD

Giracca agradeció el trabajo de la Comisión Calificadora y Seleccionadora, integrada por Jovita Gil, Lucía Verdugo, Otilia Lux, Verónica Spross y César Montenegro. Según la ministra, la revisión de trayectorias, aportes y testimonios permitió asegurar que el reconocimiento se entregara con base en el mérito.

Bernardo Arévalo otorgó la Orden Francisco Marroquín 2026 a siete docentes guatemaltecos durante la conmemoración del Día del Maestro. (Diario de Centroamerica)

El presidente Arévalo afirmó que su gobierno buscó que la orden volviera a ser “un símbolo limpio, respetado, basado única y exclusivamente en el mérito acumulado en el ejercicio” de la docencia. También señaló que el valor de una distinción estatal depende del prestigio que conserve y de la confianza en las razones por las que se otorga.

PUBLICIDAD

En su mensaje, el mandatario vinculó el homenaje con la memoria de Juan José Arévalo Bermejo, su padre, a quien identificó como miembro de la misma orden y docente de vocación original. Al cierre, sostuvo que el rescate de la educación guatemalteca “no puede ser bandera de un partido ni de un gobierno” y recordó que el Día del Maestro también honra a María Chinchilla, asesinada por “un gobierno que entendía la educación como una amenaza”.