Entre otros fundadores del MTP se señalaba al ex sacerdote Rubén Dri, del Movimiento Sacerdotes para Tercer Mundo y ex FAP; Eduardo Luis Duhalde, abogado del PRT-ERP y luego secretario de Derechos Humanos del presidente Néstor Kirchner; Jorge Baños, integrante del Partido Intransigente, miembro del CELS y colaborador del matutino Página 12; Roberto "Gato" Felicetti, ex PRT-ERP y el Partido Intransigente; Manuel Justo Gaggero, ex PRT-ERP y director del periódico El Mundo; Antonio Pugjané, fraile capuchino, miembro de Sacerdotes para el Tercer Mundo y, según varios, uno de los intelectuales del MTP; Claudia Lareu, ex PRT-ERP que había participado activamente en la revolución sandinista y en el asesinato de Somoza en Paraguay; Ana María Sívori, esposa de Gorriarán Merlo, participante del ataque en Monte Chingolo en diciembre de 1975.