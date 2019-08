Así todo, Liz admite que lo vio sencillo, "como cuento mágico". El anteúltimo día debía retirar el paquete de cocaína en el barrio de Congreso, comerlo y subirse al avión con destino a Madrid. "Como yo no tenía experiencia no pude comerla, el miedo y la inexperiencia me mataron y las puse en las botas. Era mucho menos de un kilo. No recuerdo. Pero se me notaba a leguas. No necesitaban un perro, nada, yo estaba que explotaba de nervios, y me descubrieron enseguida. No llegué ni a registrar la maleta", relata.