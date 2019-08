"El Estado argentino no puede meterse, no puede penar, no puede ejercer su poder mientras no haya un derecho ajeno afectado. Esto es lo que garantiza la diferencia entre delito y pecado, entre lo antijurídico y lo contrario a la ética", destacó Zaffaroni y advirtió: "Desde los albores del pensamiento liberal, garantista, se ha distinguido y es una herencia del Iluminismo este reconocimiento del ser humano como persona con autonomía moral. El Estado paternalista pretende ser un estado ético y es inmoral".