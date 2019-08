—Estaba en la casa que que alquilaba ahí en Mar del Plata, estábamos haciendo temporada. La noche anterior, después de la función, fueron todos a comer. Yo le dije al Negro que no iba. Había venido un ex novio mío con el que me había arreglado. Cuando me desperté, la mucama me dijo que Beatriz (Salomón) me estaba llamando. Me pasó el teléfono y me dijo: "Se mató el Negro". No sé si lo creí ahí. Beatriz agregó: "Encendé la radio". Cuando encendí agarré el momento en que llegaba al lugar Fernando, su hijo.