Cuando frente a un espejo de un cuarto Daniel posaba con tacos y el deshabillé de su mamá, sus padres -obrero textil él y portera de una escuela ella- "cerraron la puerta y dejaron mi intimidad. Lo que supieron hacer es tener la intuición amorosa. Mis viejos no leyeron a Foucault; no estaba la (Judith) Butler. En todo caso, si hubo dolores en sus propias infancias, decidieron que quedaran ahí. Eso no iba a ser heredado. No se le iba a cobrar a quien venía por lo que se sufrió. Todo lo contrario: decidieron abrazar lo nuevo. Tengo el enorme privilegio de haber sido querida, abrazada".