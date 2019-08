—En este país la Ley de Trabajo no contempla la adopción, entonces yo no tenía licencia. Y necesitaba licencia, no podía poner cuatro chicos en casa e irme. Lo que pedí fue un mes y le pedí al gerente de recursos humanos si podía ser con goce de haberes mejor porque lo iba a necesitar. Tenía un mes y en ese mes había que ver qué iban a hacer los chicos en febrero, no tenían documento, no tenían colegio, no tenían nada. El primer mes yo sentía que me volvía loca porque estaba encerrada con los cuatro, no podía ni ir al baño porque se mataban, porque no estaban ni acostumbrados a estar juntos. Un hogar es un sálvese quien pueda. La mayoría de los chicos que termina ahí por lo general vienen de casos de violencia y en muchos casos copian lo que ven.