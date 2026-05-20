México

Fabián Robles critica que influencers desplacen a verdaderos actores en las telenovelas

El actor habló con pesimismo sobre la transformación que vive la industria del entretenimiento

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Primer plano del rostro de un hombre con barba, mirada intensa y la mano en la barbilla, con un fondo abstracto de colores amarillo, rojo y azul
Fabián Robles lanzó una crítica directa contra la creciente presencia de influencers en producciones televisivas. (Fabián Robles: Instagram)

Fabián Robles lanzó una crítica directa contra la creciente presencia de influencers en producciones televisivas y señaló que, en algunos casos, las decisiones de casting priorizan la popularidad en redes sociales por encima de la preparación actoral.

Durante una entrevista con TVNotas, el actor habló sobre la transformación que vive la industria del entretenimiento y reconoció que actualmente muchos productores toman en cuenta el alcance digital de los creadores de contenido para integrarlos a series, telenovelas y realities.

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“Es entendible porque ahora la manera de medir el contacto, aunque sea falso”, comentó Robles.

El actor también cuestionó la autenticidad de ciertas cifras en plataformas digitales y advirtió que el número de seguidores puede manipularse fácilmente.

“Tú puedes tener seguidores, los puedes comprar. Claro. Entonces tú puedes tener millones de seguidores, de seguidores que son bots”, afirmó.

El intérprete de producciones como Por amar sin ley, La Rosa de Guadalupe y Soy tu dueña consideró que esta tendencia afecta directamente la calidad interpretativa en pantalla.

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“Si tú lo contratas, pues bueno, la representación de un personaje no va a funcionar tanto”, señaló. Aun así, reconoció que las preferencias del público también han cambiado y que actualmente el entretenimiento ligero domina gran parte del consumo audiovisual.

El actor infantil Abelito de pie con una paleta, junto a un hombre con camiseta morada, en un set de televisión. Varios actores más sentados y de pie en un interior colorido
El joven actor Abelito aparece en el set de grabación de la popular serie mexicana Vecinos, interactuando con otros miembros del elenco y mostrando su característico carisma en una escena. (Captura de pantalla: YouTube)

Extraña los estándares que tenía la televisión

Robles comparó además la situación actual con épocas anteriores de la televisión mexicana, cuando figuras como Ignacio López Tarso representaban un estándar artístico distinto dentro de la actuación nacional.

Primer plano de Fabián Robles con barba, bigote y un cigarro en la boca, vistiendo camiseta blanca y collar de cuentas. Una mujer con bindi aparece desenfocada detrás
El actor Fabián Robles, conocido por su consolidación en las telenovelas de finales de los años 90, aparece en esta imagen junto a una mujer en un ambiente de ficción. (Fabián Robles: Instagram)

Según explicó, las audiencias modernas ya no necesariamente buscan interpretaciones profundas o complejas, sino contenidos rápidos y de fácil consumo. “La gente ya ha cambiado un poco sus gustos”, comentó.

El actor atribuyó parte de este fenómeno al ritmo de vida actual y al desgaste cotidiano del público. “Lo único que quiere es un poco distraerse y entretenerse”, dijo. También aseguró que los realities y el contenido relacionado con el “chisme” han ganado terreno frente a la ficción tradicional.

En la misma conversación, Fabián Robles sorprendió al revelar que sí aceptaría participar en La Casa de los Famosos México. Lejos de rechazar el formato, aseguró que enfrentarse a las cámaras en un reality no le parece más complicado que los personajes que ha interpretado a lo largo de su carrera.

“Sí, me atrevo porque creo que actuar y, sobre todo, los personajes que he hecho es atreverse a muchísimo más”, expresó.

Como se anticipaba, las declaraciones del histrión reactivaron el debate sobre el impacto de las redes sociales en la televisión y el lugar que actualmente ocupan los influencers dentro de la industria del entretenimiento en México.

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