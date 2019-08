"Fue una lucha de paciencia, de someterme yo: me tenía que someter a muchas cosas. Yo lo llamaba por teléfono, él ya sabía que era mi nieto. Yo lo llamaba por teléfono y él me decía '¿Para qué me llamás?, yo no quiero saber nada de vos, no me llames más'. Pero él nunca me cortó. Así con mi santa paciencia, lo seguí llamando, lo llamé, hasta que un día se me ocurrió preguntarle: 'Decime, Guillermo, esa señora a quien vos llamás mamá, ¿es mi hija?', y bueno… él hizo un click en ese momento y se dio cuenta de que ante la verdad él no podía hacer nada, y aceptó la verdad".