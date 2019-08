"Hace 57 años. Tenía a mi señora embarazada y me pidió que venga porque ella no daba más con la panza. Me acuerdo porque poco después nació mi hijo Fabio Horacio. Primero vine a pedir trabajo, no tenía casa y compré casa. Siempre vengo a agradecer. Aunque no tengo nietos. Es lo único que me falló". Horacio está sentado en el lugar de cada 6 y 7 de agosto: la primera ubicación de la larga fila (que el martes a la tarde se alargaba por cuatro cuadras) de personas que llegan hasta allí y esperan que se abran las puertas del templo y se le rinda honor a San Cayetano.