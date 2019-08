José María Casadevall, uno de los curas a cargo de la conmemoración de San Cayetano en el barrio porteño de Liniers, dio una fuerte advertencia por el empeoramiento de la situación social y la crisis económica. "Me piden velas. Me dicen 'me cortaron la luz' y no la pueden pagar. Viven acá, en el barrio", afirmó.