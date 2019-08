A Julián le confiscaron la caja que había pagado 500 pesos por no contar con la libreta sanitaria. Fue detenido en un control en las avenidas Juan B. Justo y Santa Fe por llevar la campera de PedidosYa. "Me dijeron que es una nueva norma y me sacaron la caja porque transporto alimentos ahí". El oficial le recomendó realizar el trámite en la Provincia porque en Capital demora más tiempo. "Ahora me toca ir a provincia porque el trámite es más ágil. El trámite en capital me demora tres semanas. En ese tiempo yo hago entre 15 y 10 mil pesos. Eso me sirve para mis gastos de alquiler y comida".