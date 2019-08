The Knife Sharpener no solo tiene sangre japonesa sino que también trabajó varios años como cocinero en Tokio y actualmente da clases de cocina en el Instituto Argentino de Gastronomía. "En Japón hay mucho respeto hacia la comida, disfrutan comer y comer cosas bien hechas. La cultura japonesa es bastante particular, intenta siempre hacer de algo lo mejor posible. Un perfeccionismo obsesivo", explica. El experto participa de esa energía, afila sus propios cuchillos y desde hace un año se dedica a hacerlo como un trabajo más. "Lo hago en mi casa, es mi hobby transformado en trabajo. Una actividad que me relaja, lo disfruto. Por suerte lo hago bien y de la forma más tradicional posible", dice Marcelo.