— El intendente nombrado por el Presidente tenía como atributos fundamentales la pericia técnica y la lealtad política. En general no tenían un juego propio que les permitiera hacer una carrera política u ocupar grandes cargos. No hay ningún intendente de la Ciudad de Buenos Aires que llegara a ser Presidente hasta 1996. A partir de la sanción de la Constitución de la Ciudad en 1996, se planteó que el intendente se llame Jefe de Gobierno o "gobernador" para marcar el carácter político del cargo, no solamente lo técnico o gestionario. La Jefatura de Gobierno permitió la aparición de figuras que tienen otra relevancia en el juego político nacional, como Fernando De la Rúa, que ya era un cuadro del radicalismo o Mauricio Macri, que logró construir un proyecto político que hubiera sido difícil de concebir si solo existía el cargo de intendente.