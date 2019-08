No obstante, tras la primarias Fernández declaró a la ciudad de Buenos Aires como uno de los distritos prioritarios de cara a octubre. Y lo confirmó con un contundente gesto político: invitó a Lammens a la reunión del lunes 12 con Axel Kicillof, Máximo y Cristina Kirchner, a quien no conocía en persona. Por el momento, la ex mandataria no participará de actos en la capital y seguirá concentrándose en la campaña del interior del país.