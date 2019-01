Como un testimonio sugestivo de ese instante de nuestra historia, transcribimos algunos párrafos de una carta que Roca dirigió a Juárez Celman desde Rosario, en viaje a Buenos Aires: "¿Por dónde principiar? Son tantas las cosas que bullen en mi cabeza y vivo en una agitación tan continua, que sería largo y difícil transmitirle los mil detalles curiosos de estos quince días que falto de allí. Bástele saber que estamos embromados; que todo el mundo conspira contra mí en Buenos Aires; griegos y troyanos, provincianos y porteños, principiando por los que componen el gobierno nacional, el Presidente inclusive, que habla de renunciar que tiene hijos «porteños», que no quiere salir de Buenos Aires, etc. El que debía garantizar la paz de la República y el derecho de los pueblos, ha perdido toda autoridad como Jefe de Estado. Pellegrini me habló también de que no sabía qué hacer y sin aconsejarme nada, me dijo que él no tenía otro remedio que retirarse a su casa. En Buenos Aires no queda ni sombra de Gobierno Nacional".