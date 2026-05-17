IMSS llama a reducir consumo de bebidas azucaradas para prevenir hipertensión (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el marco del Día Mundial de la Hipertensión Arterial, que se conmemora este 17 de mayo bajo el lema “¡Controlando la hipertensión juntos!”, especialistas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) Estado de México Oriente exhortaron a la población a disminuir el consumo de bebidas azucaradas como parte de las medidas preventivas para evitar enfermedades cardiovasculares.

La médica Tatiana Van Der Heyden Pardo, adscrita al Instituto en la entidad, explicó que refrescos, bebidas energéticas, deportivas, tés industrializados, cafés con azúcar añadida y jugos procesados contienen altos niveles de azúcar que afectan directamente la salud de las personas.

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De acuerdo con la especialista, este tipo de productos favorecen el aumento de peso y elevan considerablemente el riesgo de desarrollar obesidad, hipertensión arterial y diabetes mellitus tipo 2, padecimientos que representan algunas de las principales causas de atención médica en México.

Van Der Heyden Pardo señaló que una sola lata de refresco puede contener entre 30 y 50 gramos de azúcar, lo que equivale aproximadamente a seis cucharadas cafeteras, una cantidad que supera las recomendaciones diarias de consumo establecidas por organismos internacionales de salud.

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Falta de dieta

La obesidad es una enfermedad provocada por el consumo de bebidas azucaradas (Imagen Ilustrativa Infobae)

La especialista destacó que el exceso de azúcar en la dieta también contribuye al deterioro cardiovascular y puede generar complicaciones severas a largo plazo, especialmente en personas con antecedentes familiares de hipertensión o enfermedades metabólicas.

Ante este panorama, la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda sustituir las bebidas azucaradas por opciones más saludables como agua simple o bebidas sin azúcar añadida. Además, sugirió incorporar hábitos sencillos que permitan reducir el consumo de azúcar de manera gradual.

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Entre las recomendaciones emitidas por la OMS se encuentran elegir agua o bebidas bajas en calorías, agregar jugo natural de limón o naranja al agua, preparar té frío casero sin azúcar y consumir leche baja en grasa.

Asimismo, aconseja añadir rodajas de frutas o vegetales frescos como limón, pepino o sandía al agua para mejorar su sabor sin necesidad de endulzantes artificiales. Otra medida importante es evitar ofrecer refrescos a niñas y niños, ya que desde edades tempranas se generan hábitos alimenticios que pueden afectar la salud en la vida adulta.

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La médica también recomendó solicitar café o té sin azúcar cuando se consuman fuera de casa y mantener una alimentación equilibrada acompañada de actividad física regular para fortalecer la salud cardiovascular.

Importancia de PREVENIMSS

El equipo de neurocirugía del IMSS posa con confianza en un quirófano, rodeado de tecnología médica de punta, listo para atender a sus pacientes. (IMSS)

En este contexto, el IMSS recordó que cuenta con el programa PREVENIMSS, mediante el cual se brinda atención preventiva integral a los derechohabientes, incluyendo orientación nutricional, vigilancia médica y promoción de hábitos saludables.

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A través de este programa, personal de salud realiza acciones enfocadas en la detección oportuna de enfermedades crónicas como hipertensión, diabetes y obesidad, además de fomentar estilos de vida más saludables entre la población.

Finalmente, la especialista invitó a las y los derechohabientes a acudir a su Unidad de Medicina Familiar (UMF) más cercana para recibir orientación médica y evaluación preventiva, con el objetivo de reducir factores de riesgo y mejorar su calidad de vida.

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La hipertensión arterial es considerada una enfermedad silenciosa debido a que en muchas ocasiones no presenta síntomas evidentes; sin embargo, puede provocar complicaciones graves como infartos, accidentes cerebrovasculares e insuficiencia renal si no se detecta y controla a tiempo.