México

IMSS llama a reducir consumo de bebidas azucaradas para prevenir hipertensión

Consumo frecuente de refrescos y bebidas azucaradas incrementa el riesgo de obesidad, hipertensión y diabetes tipo 2

Guardar
Google icon
Carrito de compras repleto de dulces y bebidas azucaradas en botellas y latas, ubicado en un pasillo de supermercado con estantes borrosos.
IMSS llama a reducir consumo de bebidas azucaradas para prevenir hipertensión (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el marco del Día Mundial de la Hipertensión Arterial, que se conmemora este 17 de mayo bajo el lema “¡Controlando la hipertensión juntos!”, especialistas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) Estado de México Oriente exhortaron a la población a disminuir el consumo de bebidas azucaradas como parte de las medidas preventivas para evitar enfermedades cardiovasculares.

La médica Tatiana Van Der Heyden Pardo, adscrita al Instituto en la entidad, explicó que refrescos, bebidas energéticas, deportivas, tés industrializados, cafés con azúcar añadida y jugos procesados contienen altos niveles de azúcar que afectan directamente la salud de las personas.

PUBLICIDAD

De acuerdo con la especialista, este tipo de productos favorecen el aumento de peso y elevan considerablemente el riesgo de desarrollar obesidad, hipertensión arterial y diabetes mellitus tipo 2, padecimientos que representan algunas de las principales causas de atención médica en México.

Van Der Heyden Pardo señaló que una sola lata de refresco puede contener entre 30 y 50 gramos de azúcar, lo que equivale aproximadamente a seis cucharadas cafeteras, una cantidad que supera las recomendaciones diarias de consumo establecidas por organismos internacionales de salud.

PUBLICIDAD

Falta de dieta

Infografía de la obesidad. Un hombre empuja una pesa con forma de globo terrestre. Contiene textos sobre factores (alimentación, genética) y consecuencias (enfermedades crónicas).
La obesidad es una enfermedad provocada por el consumo de bebidas azucaradas (Imagen Ilustrativa Infobae)

La especialista destacó que el exceso de azúcar en la dieta también contribuye al deterioro cardiovascular y puede generar complicaciones severas a largo plazo, especialmente en personas con antecedentes familiares de hipertensión o enfermedades metabólicas.

Ante este panorama, la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda sustituir las bebidas azucaradas por opciones más saludables como agua simple o bebidas sin azúcar añadida. Además, sugirió incorporar hábitos sencillos que permitan reducir el consumo de azúcar de manera gradual.

Entre las recomendaciones emitidas por la OMS se encuentran elegir agua o bebidas bajas en calorías, agregar jugo natural de limón o naranja al agua, preparar té frío casero sin azúcar y consumir leche baja en grasa.

Asimismo, aconseja añadir rodajas de frutas o vegetales frescos como limón, pepino o sandía al agua para mejorar su sabor sin necesidad de endulzantes artificiales. Otra medida importante es evitar ofrecer refrescos a niñas y niños, ya que desde edades tempranas se generan hábitos alimenticios que pueden afectar la salud en la vida adulta.

La médica también recomendó solicitar café o té sin azúcar cuando se consuman fuera de casa y mantener una alimentación equilibrada acompañada de actividad física regular para fortalecer la salud cardiovascular.

Importancia de PREVENIMSS

Cuatro profesionales de la salud masculinos en uniformes quirúrgicos negros y gorros, de pie en una sala de hospital con equipo médico y cortinas
El equipo de neurocirugía del IMSS posa con confianza en un quirófano, rodeado de tecnología médica de punta, listo para atender a sus pacientes. (IMSS)

En este contexto, el IMSS recordó que cuenta con el programa PREVENIMSS, mediante el cual se brinda atención preventiva integral a los derechohabientes, incluyendo orientación nutricional, vigilancia médica y promoción de hábitos saludables.

A través de este programa, personal de salud realiza acciones enfocadas en la detección oportuna de enfermedades crónicas como hipertensión, diabetes y obesidad, además de fomentar estilos de vida más saludables entre la población.

Finalmente, la especialista invitó a las y los derechohabientes a acudir a su Unidad de Medicina Familiar (UMF) más cercana para recibir orientación médica y evaluación preventiva, con el objetivo de reducir factores de riesgo y mejorar su calidad de vida.

La hipertensión arterial es considerada una enfermedad silenciosa debido a que en muchas ocasiones no presenta síntomas evidentes; sin embargo, puede provocar complicaciones graves como infartos, accidentes cerebrovasculares e insuficiencia renal si no se detecta y controla a tiempo.

Temas Relacionados

IMSSHipertensiónObesidadDiabetesSaludBienestarmexico-serviciosmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Cierres en el Circuito Exterior Mexiquense por construcción del puente “La Mexiquense”

Esta obra busca ampliar la conectividad regional, facilitando los traslados rumbo al AIFA

Cierres en el Circuito Exterior Mexiquense por construcción del puente “La Mexiquense”

Temblor hoy 17 de mayo en México: se registró sismo en Guerrero

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos a lo largo y ancho del país

Temblor hoy 17 de mayo en México: se registró sismo en Guerrero

Sismo de 4.0 de magnitud se registra en Guerrero

El Servicio Sismológico Nacional documentó en tiempo real toda la información relacionada a este movimiento telúrico

Sismo de 4.0 de magnitud se registra en Guerrero

Resultados del sorteo Chispazo del 16 de mayo

Consulta los ganadores de los dos sorteos de Chispazo dados a conocer por la Lotería Nacional y descubra si ha sido uno de los ganadores

Resultados del sorteo Chispazo del 16 de mayo

Nancy Guerrero, directora de MSF para Sudamérica: “En América Latina la principal epidemia es la violencia”

La jefa de operaciones de la organización en la región advierte en diálogo con Infobae que las agresiones contra estructuras médicas se multiplican, que la crisis migratoria sigue grave aunque haya salido del foco mediático y que Haití atraviesa un colapso institucional que el mundo se acostumbró a ignorar

Nancy Guerrero, directora de MSF para Sudamérica: “En América Latina la principal epidemia es la violencia”
MÁS NOTICIAS

NARCO

Caen tres adolescentes armados y con droga en Culiacán: llevaban un fusil SCAR, una ametralladora M249S y un rifle tipo AK-47

Caen tres adolescentes armados y con droga en Culiacán: llevaban un fusil SCAR, una ametralladora M249S y un rifle tipo AK-47

Leonel Godoy comparece ante Fiscalía de Michoacán y lanza advertencia por acusaciones vinculadas al caso Carlos Manzo

Cae presunta líder de célula que traficaba droga en penal de la CDMX: hay seis detenidos más y cerca de mil dosis aseguradas

Entre gritos de apoyo y rodeado de abogados, Leonel Godoy se presenta a declarar por el homicidio de Carlos Manzo en Michoacán

Yeraldine Bonilla asegura que Rocha Moya no puso a Gerardo Mérida en la SSE de Sinaloa y señala a la Defensa

ENTRETENIMIENTO

La mexicana Marina de Tavira sorprende en Cannes con ovación por ‘Siempre soy tu animal materno’

La mexicana Marina de Tavira sorprende en Cannes con ovación por ‘Siempre soy tu animal materno’

Louis Tomlinson revela por qué México es su lugar favorito para cantar: “Hay una especie de caos que me encanta”

Así se verá el show y escenario de Harry Styles en Mexico en el Estadio GNP Seguros

¿Quién es Almen Ayala, la mujer vinculada sentimentalmente con Jorge D’Alessio?

¡Habló fuerte! El inesperado mensaje de Eugenio Derbez tras el regreso de Aislinn y Mauricio Ochmann

DEPORTES

¡Respeto total! Atletas indígenas mexicanos ganan en el Maratón de la Gran Muralla China

¡Respeto total! Atletas indígenas mexicanos ganan en el Maratón de la Gran Muralla China

Jens Castrop, el alemán-coreano que fue convocado por Corea del Sur para el Mundial

¡Cruz Azul a la Final! La Máquina se impone a las Chivas de Gabriel Milito y ya espera rival

Figuras de Sudáfrica lanzan advertencia a México antes del duelo inaugural del Mundial 2026

Pato O’Ward en la clasificación de la Indy 500: cuándo, dónde y a qué hora ver