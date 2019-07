Durmió al costado de la Catedral, eludió el cerco policial, y se acercó al auto presidencial, descapotable. Un policía intento echarlo, "pero el presidente le dijo que me dejara avanzar. Subí al auto y hablé con los dos. Con Perón y Evita. Me preguntaron que quería. 'Trabajo', dije. Y ella dijo algo inolvidable: 'Por fin alguien que pide trabajo y no limosna'. Y gracias a ese encuentro, mi madre tuvo trabajo, y todos nos mudamos a Tandil".