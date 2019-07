El asombro se magnificó cuando distinguió una mandíbula. Decidió entonces dar aviso al Museo de Ciencias Naturales de La Plata. "No busqué plata sino que lo hice por curiosidad. Llamé por teléfono y como no me creyeron se los acerqué: entonces me dijeron que podía ser de un megaterio o un mastodonte", continuó el relato. Finalmente fue de este último.