Dale Carnegie era un vendedor de alma. Lo demuestra en la forma en que "vende" el éxito asegurado,mediante, por ejemplo, "las seis formas de convertirse en una persona agradable" o "las 12 formas" de convencer a los demás o las "siete reglas" para tener una vida hogareña feliz. El hombre tiene la virtud de hacer que todo parezca muy fácil. Pero más allá de ese facilismo, algunos son consejos útiles, fruto de la experiencia sistematizada y del sentido común. Claro que aplicarlos es otro tema. Todos sabemos que para caer bien a los demás es mejor no criticar, no condenar, no quejarse. Pero del dicho o de la intención al hecho, la distancia es grande.