"Ella hacía meses que estaba soñando, por lo menos una o dos veces por semana que la querían matar. Y siempre me comentaba 'anoche lo volví a soñar' y yo le preguntaba '¿Pero qué te hacen?', y ella me decía 'No lo sé porque no tienen cara", le cuenta Sofía a Infobae, en el living de su casa de Villa Crespo.