Mariana Zapata y Beba se cantaron la tabla en ‘La casa de los famosos Colombia’ por un celular

Las creadoras de contenido se enfrentaron por el tiempo de uso del dispositivo móvil para gabar videos y tomar fotografías - crédito @canarcn/IG

El ambiente festivo de la más reciente velada en La casa de los famosos Colombia se vio alterado cuando un enfrentamiento entre Mariana Zapata y Beba de la Cruz rompió la armonía habitual del evento.

Durante la fiesta que organiza El Jefe para los participantes se generó una discusión surgió por el uso del teléfono móvil, elemento que la producción facilita a los concursantes para que capturen recuerdos durante la fiesta para después publicarlos en sus redes sociales.

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El incidente ocurrió poco después del inicio de la celebración, que contó con la presencia de Latin Dreams como artista invitado.

Según la versión de Mariana Zapata, ella solicitó el celular a Beba para tomarse fotos con sus compañeros y, al devolverlo, sintió que Beba se lo arrebató de manera abrupta. Minutos después, Mariana repitió el gesto, lo que desencadenó un intercambio de palabras que incomodó al resto de los asistentes.

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Mariana Zapata aseguró que fue Beba quien le arrebató el celular - crédito @canalrcn/IG

Durante la discusión, ambas participantes elevaron el tono. Beba reclamó: “Lo hizo a propósito. Se demoró media hora. Ya llevaba como veinte minutos tomándose fotos y me respondió horrible”, mientras que Mariana insistió: “Me voy a tomar una foto”, negando haber tenido una actitud grosera.

La tensión escaló con acusaciones sobre quién había iniciado el conflicto y recriminaciones sobre el trato recibido.

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A pesar de este choque, la fiesta continuó sin mayores incidentes. El evento, que suele representar un espacio de distensión antes de la gala de eliminación, mantuvo su curso a pesar del breve altercado entre las dos concursantes.

Rivalidad creciente y antecedentes

Las dos creadoras de contenido se fueron a los gritos y sus compañeros estuvieron atentos para evitar un altercado más grande - crédito @canalrcn/IG

La relación entre Mariana Zapata y Beba de la Cruz ha sufrido un deterioro progresivo desde las primeras etapas del programa.

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En un principio, ambas mantenían una amistad sólida, pero tras el primer liderazgo de Mariana surgieron desacuerdos significativos durante una competencia, lo que provocó un distanciamiento definitivo.

Declaraciones y consecuencias del episodio

Las palabras intercambiadas durante la confrontación pusieron en evidencia la tensión acumulada entre Mariana y Beba. Mariana respondió a los señalamientos diciendo: “Bueno, tómelo como quieras, reina. Tómelo como quieras. Está loca. Está loca”, mientras que Beba replicó: “Me hablaste horrible” y cuestionó la actitud de su compañera durante el altercado.

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La barranquillera indicó que le pidió el dispositivo a su compañera, pero esta fue grosera al responderle - crédito @canalrcn/IG

El episodio se suma a una serie de desencuentros previos entre ambas, quienes han pasado de la amistad a la rivalidad abierta. El incidente no detuvo el desarrollo normal de la fiesta, pero sí dejó expuestas las fracturas en la convivencia del grupo, especialmente en la recta final del programa, donde las tensiones parecen incrementarse con cada jornada.

Beba llamó “moza” a Mariana Zapata

Este no es el primer altercado que tienen las dos semifinalistas de La casa de los famosos Colombia.

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Un hecho que tuvo lugar el miércoles 13 de mayo, poco antes de la gala de nominación, con la participación de Carla Giraldo y Marcelo Cezán. La dinámica consistió en responder preguntas de los televidentes bajo la presión del detector de mentiras.

Uno de los interrogantes giró en torno a la identidad del “zorro joven”, apodo que Beba utilizó para influir en la votación tras su regreso al reality, y del que en repetidas ocasiones fue tema de conversación, ya que la participante mencionó a Juanda como a Tebi Bernal.

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Las creadoras de contenido se dijeron unas cuantas verdades a la cara - crédito @canalrcn/IG

La respuesta de Beba desencadenó una reacción inmediata en Mariana, que la enfrentó con tono hostil, preguntándole por el motivo de su molestia y utilizando calificativos como “boba”, “tonta” y “ridícula”. El intercambio evidenció la fractura definitiva entre ambas y reflejó el distanciamiento en su amistad.

De inmediato, la paisa comienza a decirle a Beba que finalmente sacó su verdadera personalidad, convirtiéndose en lo que más ha criticado, debido a que en el pasado la barranquillera integró Calma y siempre atacaron a los integrantes del equipo Tormenta, donde estaban Tebi y Alejandro Estrada.

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“Que uno se convierte en lo que más critica: en moza”, afirmó Beba en respuesta a Mariana Zapata, quien insinuó que el encierro lleva a algunos a traicionar sus propios principios.