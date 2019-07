– Todos estos casos lo viví con mucho interés. Pero mi interés no es académico. Yo soy periodista: mi interés está en los hechos y mi interés es político. Yo frente a los hechos no tengo una posición aséptica o neutral. Tengo posiciones frente a determinadas cosas. Cuando un policía mata a una persona en la calle yo tengo una posición. Cuando muere Rafael Nahuel por un balazo de la prefectura en la espalda yo tengo una posición. Esa posición, por supuesto, merece revisarse y merece averiguar si efectivamente le pegaron un balazo, en qué circunstancias ocurrió. Pero yo tengo una posición. ¿Cómo me vinculé con todos los hechos? Tratando de leerlos atendiendo muchas fuentes y muchas miradas. Lo último que hice es releer a Wainfeld. Tengo decenas de artículos sobre muchísimos temas. Yo puedo ser una fuente secundaria de mi libro, ¿por qué no? Pero traté de apartarme de mi primera visión y buscar: hablé con fuentes primarias, hablé con testigos, hablé con protagonistas, hablé con gente con la que tengo discrepancias importantes. Fue un orgullo para mí haber hablado con figuras políticas con las que tuve y tengo discrepancias políticas, y con quienes sabían que en el abordaje de los hechos yo no los iba a dejar como héroes. Sin embargo, me recibieron con mucha franqueza. Charlamos, me pasaron muchos datos. Y yo traté de ser muy respetuoso con lo que ellos decían. No para darles la razón, pero sí para contar su versión.