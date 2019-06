"La manera de ayudarte que tienen es: te dicen que te van a sacar de la situación de calle, pero te dan un cheque y luego te dan otro y luego no te dan y te mandan a hogares, pero los hogares no tienen vacantes y volvés a quedar en calle. Luego te dicen 'hay vacantes para los nenes en un hogar', porque para los nenes siempre hay vacantes, porque te los quieren separar y te los mandan a otro lado. Entonces yo siempre me esfuerzo por vender en la calle. Vendo en la feria lo que fabricamos en el Isidoro y en la calle he vendido chupetines, tarjetitas, juntar de acá, juntar de allá, agarrar y a veces laburo con mi viejo, pero mi viejo tiene cáncer y es pintor y no tiene laburo. Yo me las rebusco", suelta de un tirón, como si las palabras y los pensamientos calmaran el frío que aplasta el aire en la plaza Martín Fierro.