EL CGPJ expedienta al juez Peinado por atacar a la policía para justificar la retirada del pasaporte a Begoña Gómez

El juez Juan Carlos Peinado, Begoña Gómez y Pedro Sánchez (Montaje Infobae)

El Consejo General del Poder Judicial ha acordado abrir un expediente disciplinario contra el juez Juan Carlos Peinado tras el auto de apertura de juicio oral a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, en el que le impuso la retirada del pasaporte y la obligación de ‘fichar’ en el juzgado cada 15 días. La controversia no se ha producido por las medidas impuestas, sino por el argumento que dio en el auto para justificarlas: aseguró que la policía, concretamente sus escoltas personales, podrían ayudarle en una eventual fuga “por iniciativa propia o siguiendo órdenes de sus superiores jerárquicos”.

Los principales sindicatos de la Policía Nacional, entre ellos Jupol, trasladaron públicamente su rechazo ante lo que consideraron como una “auténtica barbaridad”, criticando que sea un juez quien cuestione la actuación de las Fuerzas de Seguridad del Estado. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, elevó un escrito al órgano de los jueces y la defensa de la esposa de Pedro Sánchez, por su parte, denunció una posible vulneración del derecho de defensa, alegando que se enteró de las medidas a través de la prensa.

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Ante esta situación, el CGPJ presidido por Isabel Perelló se reunió de manera telemática este domingo para decidir si imponía sanciones al magistrado por posibles extralimitaciones. En esos primeros contactos no se llegó a un acuerdo, por lo que Perelló decidió citar a los vocales a primera hora de este lunes en la sede de este organismo para posibilitar el debate.

El voto de la presidenta del CGPJ, clave para el desempate

La decisión ha llegado gracias al voto de calidad de la presidenta del CGPJ, que ha desbloqueado el empate técnico entre los vocales: cuatro votos a favor y cuatro en contra. Tras la votación, el CGPJ ha pedido al promotor de la acción disciplinaria que estudie si las expresiones del magistrado sobre las fuerzas de seguridad constituyen una falta grave, recogida en el artículo 418.5 de la LOPJ.

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No obstante, el expediente no detiene las cautelares. Sin ir más lejos, mientras los vocales se encontraban reunidos, Peinado ha ordenado a la esposa del presidente hacer entrega de su pasaporte el miércoles a las 18 de la tarde; que casualmente es el mismo día en el que Pedro Sánchez comparecerá en el Congreso para dar explicaciones sobre la corrupción en su partido.

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