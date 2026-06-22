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Melissa Jiménez comparte su primera imagen con Leonardo, su hijo con Fernando Alonso: el significado detrás de la publicación

La pareja dio la bienvenida a su primer hijo en común el pasado mes de marzo

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Fernando Alonso y Melissa Jiménez en una imagen de archivo. (Grosby Group / Moy / XPB Images / action press / Sipa USA
Fernando Alonso y Melissa Jiménez en una imagen de archivo. (Grosby Group / Moy / XPB Images / action press / Sipa USA

La vida de Fernando Alonso y Melissa Jiménez atraviesa uno de sus momentos más felices. El piloto asturiano, de 44 años, y la periodista deportiva, de 38, se estrenaron como padres en común el pasado 25 de marzo con el nacimiento de su hijo Leonardo, un acontecimiento que marcó un antes y un después en su historia de amor. Aunque ambos han retomado sus compromisos profesionales en el universo de la Fórmula 1, han intentado preservar al máximo la intimidad del pequeño hasta ahora.

Casi tres meses después de su llegada al mundo, ha sido Melissa quien ha decidido compartir con sus seguidores la primera imagen del bebé. Lo ha hecho a través de sus redes sociales con una instantánea cargada de ternura en la que aparece sosteniendo en brazos al pequeño mientras este duerme tranquilamente cubierto con una suave muselina blanca.

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Melissa Jiménez y su hijo Leonardo (INSTAGRAM).
Melissa Jiménez y su hijo Leonardo (INSTAGRAM).

La periodista ha acompañado la fotografía con una única palabra: “Bebé”. Un mensaje breve, pero suficiente para transmitir la felicidad que está viviendo en esta nueva etapa. La elección musical que acompañaba a la publicación también parecía tener un significado especial. La canción Who You Share It With, de Layup, habla de la importancia de las personas con las que se comparten los momentos más valiosos de la vida, un reflejo del momento familiar que atraviesa la pareja.

Aunque Melissa no ha revelado dónde ni cuándo fue tomada la fotografía, algunos detalles de la imagen apuntan a que madre e hijo podrían estar disfrutando de unos días de descanso en el mar. El escenario y algunos elementos visibles en la instantánea han llevado a pensar que podrían encontrarse a bordo del exclusivo yate sostenible que Fernando Alonso encargó en 2021 al prestigioso astillero Sunreef Yachts.

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Fernando Alonso de Aston Martin llega al paddock con su novia Melissa Jiménez en el Gran Premio de Mónaco, 2026 (REUTERS/Yves Herman)
Fernando Alonso de Aston Martin llega al paddock con su novia Melissa Jiménez en el Gran Premio de Mónaco, 2026 (REUTERS/Yves Herman)

La embarcación, valorada en alrededor de cuatro millones de euros, destaca por su apuesta por la sostenibilidad y la tecnología respetuosa con el medio ambiente. Cuenta con más de 18 metros de eslora, una amplia superficie habitable y un sistema energético basado en paneles solares integrados en su estructura, una característica que lo convierte en un modelo de navegación ecológica.

El posible destino elegido por la familia para disfrutar de este primer verano con Leonardo también ha despertado curiosidad. Un detalle compartido por Melissa, el emoji del nazar o conocido como ojo turco, ha hecho pensar que podrían encontrarse navegando por el mar Egeo, una zona donde este amuleto es muy habitual. Tradicionalmente, este símbolo está asociado a la protección frente a las malas energías y se utiliza con frecuencia en países como Grecia o Turquía.

Melissa Jiménez, de vuelta a los circuitos

Por su parte, Melissa retomó su trabajo como reportera a principios de junio coincidiendo con el Gran Premio de Mónaco, un escenario especialmente significativo para la pareja, ya que fue allí donde nació su hijo y donde han vivido algunos de sus momentos más importantes.

Fernando Alonso y Melissa Jiménez en una imagen de archivo. (Grosby Group / Jun QIAN / Alamy Live News)
Fernando Alonso y Melissa Jiménez en una imagen de archivo. (Grosby Group / Jun QIAN / Alamy Live News)

La periodista se mostró emocionada por regresar a su profesión tras su cuarta maternidad —tiene otros tres hijos de su anterior relación con el futbolista Marc Bartra— y compartió su entusiasmo por volver a los circuitos. “De vuelta por aquí. Qué ganas tenía de veros, de volver. Hace poquito volví a ser mamá por cuarta vez, así que, con las pilas cargadas y en un escenario que me encanta”, expresó.

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