Los castigos, la exigencia de rezar y perdir perdón, se extendieron a Taty desde que nació: "Me decía 'vos no tendrías que haber nacido'. Me acuerdo del día en que tomé la comunión, yo ya tenía puesto el vestido blanco y me estaban ondulando el pelo. Ella vino y me dijo que el vestido de comunión no me quedaba porque yo era fruto del pecado".