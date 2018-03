"Nunca me imaginé salir con alguien del ambiente del fútbol, menos con una alumna o con una jugadora de otro club, especialmente por la diferencia de edad. Siempre fui muy seria con mi trabajo, para mí eso no existía", cuenta a Infobae Mariana Blanco (41). En aquel entonces, esa amiga en común -la que escuchó el "si me da bola me caso"- la invitó a tomar algo a un lugar al que, casualmente, iba a llegar Pamela. "Me mintió con la edad, me dijo que era mucho más grande", se ríe ahora Mariana. Se llevaban 12 años. Empezaron a salir.