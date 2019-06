Hace unos días, Leo escuchó a su mamá hablar con uno de sus hermanos, que le preguntaba si no era mejor ofrecer una recompensa económica para encontrarlo más rápido. "Hijo, no tengo plata para una recompensa", le había contestado ella. Entonces a Leo se le ocurrió ofrecer su bicicleta: "No me importa regalar la bicicleta si vuelve Tito".