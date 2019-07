"A mi mamá y a Chiche no los vi más. Se los llevaron y a mí se me acercó un hombre y me dijo que agarrara al resto de los chicos. Nos subieron a un Ford Falcon y nos tabicaron. Y bajamos en un lugar a las afueras de la ciudad, en una casa donde nos dejaron en una habitación venida a menos. Tuvimos tres días y nos liberaron", contó en una exposición que duró más de una hora e incluyó el dibujo de un croquis de la casa de su secuestro ante el silencio expectante del público.