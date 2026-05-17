España

‘Got Talent’ entre bambalinas: así se gesta el concurso de la televisión

Amparo de la Riva, directora del programa, y Mario Briongos, CEO de Fremantle España, productora del programa, conversan con ‘Infobae’ y revelan los secretos de este formato

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Jaime Caravaca en 'Got Talent' (Mediaset)
Jaime Caravaca en 'Got Talent' (Mediaset)

Para muchos, Got Talent es un lugar donde los sueños tienen la posibilidad de llegar a cumplirse. Son diez los años que el icónico concurso de talentos de Mediaset lleva emitiéndose en la televisión española, y a lo largo de estas 11 ediciones han sido miles los rostros que se han subido al escenario para mostrar su talento al mundo. Aunque el público acostumbra a ver las increíbles actuaciones y números que, a veces, reciben el pase dorado, son muchos los que se preguntan cómo funciona el espacio, más allá de las luces, las cámaras y las valoraciones del jurado. Amparo de la Riva, directora del programa, y Mario Briongos, CEO de Fremantle España, productora del programa, conversan con Infobae y revelan los secretos de este formato.

En la entrevista, Briongos afirma que el éxito de Got Talent se encuentra en ser “el formato de televisión más democrático del mundo”, un espacio donde cualquier persona puede mostrar su talento, sea extraordinario o simplemente regular. Pero, ¿qué ruta hay que seguir para llegar a formar parte del concurso? El CEO de Fremantle España detalla que la búsqueda ha evolucionado drásticamente. “Muchos perfiles se seleccionan de una exploración directa en redes sociales”, destaca, dejando entrever que, mientras en 2016 se realizaban campañas presenciales por las ciudades, en 2026 el proceso se realiza de manera digital.

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Risto Mejide en 'Got Talent 11'. (Mediaset)
Risto Mejide en 'Got Talent 11'. (Mediaset)

Y es que las redes sociales no solo actúan como un escaparate, sino como una herramienta de gestión que permite conectar de forma directa con los aspirantes. Además, el rastreo no solo se realiza dentro de las fronteras españolas, sino que también se indaga de manera internacional con la idea de “atraer los talentos más top de otros países que merecen visibilidad en España”, incluso si se han presentado en las ediciones que tiene el formato en otros países.

La búsqueda del concursante ‘ideal’ y la adaptación de ‘Got Talent’ a la IA

En este sentido, Amparo de la Riva explica que el camino hacia el escenario del Teatro Nuevo Alcalá es un proceso tedioso y exhaustivo. “El casting está abierto prácticamente a lo largo de todo el año. En la última edición, cerca de 3.000 personas se presentaron a las fases de selección, de las cuales solo unas 200 o 150 lograron llegar a las audiciones televisadas”, afirma la directora del programa, agregando que el concursante ideal es aquel que logra el equilibrio entre talento, originalidad y capacidad de empatizar. “No solo buscamos el talento, trabajamos con él para hacerlo televisivo. Hemos tenido medallistas olímpicos que no han pasado. No porque sean malos, sino porque no era el momento o no lograron que el jurado empatizara”.

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Ambrosio, el argentino que sueña consagrarse en Got Talent España
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En contraste, Briongos confiesa que su debilidad son los talentos singulares, pero que son imposibles de dejar de mirar. “Recuerdo a un japonés que disparaba flechas con el culo y rompía huevos... ¿Dónde vas a encontrar eso si no es en Got Talent?“, expresa.

Con el auge de las redes sociales y la digitalización, Got Talent se mantiene relevante integrando nuevas disciplinas. Este año, el programa ha introducido incluso actuaciones generadas por Inteligencia Artificial, como transformaciones faciales en tiempo real sobre el escenario.

El cómico Yunez Chaib debuta como escritor con 'Corderito', una autoficción que trata temas como la identidad, la familia, la lucha cotidiana y la migración.

Un arma de doble filo y un jurado “a ciegas” en ‘Got Talent’

Para nadie es un secreto que algunos cortes que las redes sociales logran dar una gran visibilidad a los programas en televisión y, de hecho, actúan como una extensión. Sin embargo, los vídeos que suelen dar la vuelta al mundo no son algo que se pueda fabricar y de ello es consciente Mario Briongos.

“La viralidad es muy caprichosa”, confiesa el CEO de Fremantle, añadiendo que “puedes tener una actuación maravillosa que no se viraliza y, de repente, un cerdito que camina por el escenario lo es mucho más”. Eso sí, para él hay una “etiqueta de notoriedad que no se consigue de otra manera”. De acuerdo con su testimonio, “no es lo mismo subir un vídeo que recibir un pase de oro de Risto Mejide en el prime time de Telecinco".

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