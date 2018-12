-Me preguntó qué me pasaba. Le digo que mi papá en esos años era el jefe de inteligencia del Comando de la Brigada. La mujer se quedó lívida. Nunca vi una mirada tan espantada. "Ay, lo siento mucho, estamos en veredas muy opuestas", me dijo y se fue. Yo la salí a correr, me había dicho su nombre, "Marta volvé", le grité, "no estamos en veredas opuestas". Y se volvió en seco: "¿Por qué me decís que no estamos en veredas opuestas?". Se había puesto a la defensiva.