Para la concepción y la causa de Gabriel, el eclipse sirve para introducir la ciencia en la dinámica de la gente: "El otro día hablaba con un astrónomo profesional y le preguntaba si alguna vez había visto un eclipse total. Me dijo que no y que iba a ir a ver éste en familia. 'Pero no para estudiarlo, sino porque es un fenómeno hermoso', me respondió". El comunicador científico analizó cómo la ciencia cambió la relación del eclipse con el público: "Es un fenómeno que hace miles de años atrás asustaba a los humanos: era un dragón que se tragaba el sol. A partir de las investigaciones científicas, pudimos informarnos que el sol volverá a aparecer minutos después y a entender que el eclipse es un evento celeste muy bonito para ver".