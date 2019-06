Por supuesto, nuestra sociedad tenía la cabeza en otras cosas. Las tapas de los diarios de todo mayo hablaban de Raúl Alfonsín, de un intento de atentado contra su vida, de las declaraciones de un tal funcionario "Verdura"… También en la misma fecha que el desastre de Chernobyl, 26 de abril de 1986, Jorge Luis Borges contaba con su característico humor: "He cometido el mejor de los pecados, me casé". No era mentira, ese día contrajo matrimonio con María Kodama en Paraguay. Un mes y medio después, murió en Suiza.