Colombia

Habló trabajadora del MIO de Cali que fue lanzada a la calzada del sistema de transporte: “Ya coloqué la denuncia”

La agresora de 25 años fue capturada en flagrancia por la Policía de Cali tras agredir y empujar la guarda que resultó lesionada y recibió varios días de incapacidad

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La mujer aseguró que ya denunció formalmente a la agresora - crédito Metrocali MIO/Facebook

En la jornada del viernes 12 de junio de 2026 se conoció la reprochable agresión contra una guarda de seguridad del sistema de transporte masivo MIO de Cali, que denunció haber sido víctima de una usuaria de 25 años que la empujó desde la plataforma de una estación, y la dejó en riesgo de ser atropellada por los buses.

El hecho se registró en las horas de la tarde, cuando, como parte de su labor, la trabajadora solicitó a una pasajera la documentación necesaria para transportar una mascota, en cumplimiento de los protocolos del sistema.

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La mujer tirada en el carril del MIO pudo haber sido impactada por un bus del sistema caleño - crédito Alcaldía de Cali
La mujer tirada en el carril del MIO pudo haber sido impactada por un bus del sistema caleño - crédito Alcaldía de Cali

A través de un video, desde la empresa de transporte comenzó a circular la versión oficial de la afectada:

“Comencé la labor como todos los días a las cinco de la mañana. Siendo como las 12:20 del mediodía, llega una usuaria con su mascota. Para ingresar debe tener carné y bozal. Ya estaba agresiva en ese momento, ella como que me quería atacar. Ella comenzó a insultarme y comenzó a pelear con otras usuarias dentro de la ruta”, relató.

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La exigencia de carné de vacunación y bozal desencadenó una reacción violenta por parte de la usuaria, que insultó y posteriormente abordó un bus articulado. Minutos después, al descender del vehículo, la mujer buscó deliberadamente a la guarda y la empujó desde una altura de un metro hacia el carril exclusivo de los buses, en la estación Buitrera, en el sur de Cali.

Agregó que “de ver que ella ya se bajó, el operador siguió y en ese momento ella me busca. Sin medir distancia, ella me tiró, me lanzó. Y ahí yo la verdad no recuerdo bien. Cuando ella me lanza, me socorre un operador. Él fue el que me ayudó en todo. Él me llevó hasta la ambulancia, hizo todo el trabajo. Llegó la Fonad, llegaron los supervisores”, continuó.

Tras el ataque, unidades de la Policía Nacional, supervisores de seguridad y personal de reacción inmediata acudieron al lugar. Gracias a la denuncia ciudadana y el despliegue policial, la Secretaría de Seguridad de Cali confirmó la captura formal de la agresora, que deberá responder ante la justicia. La guarda de seguridad también interpuso una denuncia penal para que el hecho no quede impune.

La trabajadora terminó en el pavimento con traumatismos e incapacidad médica - crédito Reporte Urbano / X

Por su parte, la trabajadora confirmó: “Ya coloqué la denuncia, sí. Pues tengo hematomas, me duele demasiado la parte derecha. Y agradecerle a la empresa, la empresa ha estado muy pendiente de mí. Agradecidos con ellos. Ellos han estado pendientes desde el momento que sucedió el hecho”.

La capitán Juliana Quintana, jefe de Policía del Sistema de Transporte Masivo MIO, entregó detalles del caso y confirmó que la víctima fue trasladada a un centro asistencial, donde recibió varios días de incapacidad por los traumatismos sufridos.

Las autoridades recordaron que el artículo 146 del Código Nacional de Policía contempla multas de $216.474 a $1.731.792 para quienes agredan a servidores en sistemas de transporte.

Además, las autoridades evalúan la posible imputación de delitos como violencia contra servidor público, lesiones personales y tentativa de homicidio contra la señalada responsable, en un proceso judicial que sigue en curso.

Una usuaria empujó a una guarda de seguridad en la Estación Buitrera del MIO, causándole una caída desde la plataforma y poniendo en riesgo su integridad - crédito ProPacifico
Una usuaria empujó a una guarda de seguridad en la Estación Buitrera del MIO, causándole una caída desde la plataforma y poniendo en riesgo su integridad - crédito ProPacifico

Frente a los hechos de violencia en Cali, las autoridades aseguran que no son situaciones aisladas, ya que la ciudad es uno de los focos de violencia más contundentes en Colombia, con más de 7.100 unidades de la Policía, distribuidos en los seis municipios que integran el área metropolitana de Cali, debido a los altos niveles de criminalidad y población.

Las autoridades indican que hay alrededor de 83 grupos delincuenciales y más de mil jóvenes que requieren atención de la población y el Estado en su conjunto.

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