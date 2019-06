Como Guillaumet no llegó a destino, su amigo Saint-Exupéry salió desde el sur argentino a ver si encontraba una aguja en el pajar. No lo logró, pero su amigo, dos días después de esperar abrigado dentro del avión, salió a la intemperie, no sin antes escribir una frase en el fuselaje: "Salí hacia el este, dirección Argentina. Adiós a todos". Guillaumet logró contactarse con otros humanos.